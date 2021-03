CdS – Inter, Marotta e Ausilio ancora positivi al coronavirus. Guariti gli altri dirigenti

Dopo la positività riscontrata nella giornata di ieri al tampone eseguito da Danilo D’Ambrosio, quest’oggi si saprà dai risultati dei molecolari se altri calciatori all’interno del gruppo squadra hanno contratto il coronavirus. Nel frattempo, nella speranza che non vengano fuori altri casi, questa mattina il Corriere dello Sport ha fatto un punto della situazione per quanto riguarda i dirigenti che nelle scorse settimane erano risultati positivi ai test.

Innanzitutto va anticipato che Piero Ausilio e Beppe Marotta, nonostante le condizioni di salute in miglioramento, non si sono ancora negativizzati in seguito agli ultimi tamponi cui si sono sottoposti. La buona notizia riguarda invece gli altri due dirigenti, Alessandro Antonello e il vice ds Baccin, i quali non sono più positivi. Anche l’avvocato Capellini e il membro dello staff tecnico sono definitivamente guariti dal Covid-19.

