Inter, Conte può sorridere: negativi tutti i giocatori rientrati dalle nazionali

Arrivano buone notizie per l’Inter. Dopo i casi di positività della nazionale italiana, si temeva per la situazione si Barella, Sensi e Bastoni. I tre erano stati sottoposti a tampone rapido, in attesa del risultato del tampine molecolare. Secondo quanto riportato da Franco Vanni, giornalista de La repubblica, tutti i giocatori dell’Inter sono risultati negativi.

Conte può sorridere, anche per quanto riguarda i calciatori stranieri. Oltre agli Azzurri, infatti, si attendeva l’esito per gli altri 7 impegnati con le altre nazionali. Da pochi minuti è arrivato il responso e anche loro sono tutti negativi. Ora in casa Inter si pensa alla sfida di domani contro il Bologna, dove il tecnico leccese ha ritrovato anche Stefan de Vrij.

LUKAKU ORA VALE 120 MILIONI>>