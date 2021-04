GdS – Il futuro di Dimarco può dipendere da Juric. L’Inter intanto studia il ritorno: le ultime

L’Inter è sempre impegnata sul fronte mercato, dove ci saranno delle questioni da risolvere. Per quanto riguarda le entrate un nome accostato da tempo ai nerazzurri è quello di Federico Dimarco, attualmente in prestito all’Hellas Verona. L’esterno sinistro ha totalizzato in questa stagione 4 gol e 5 assist in 27 presenze, dando ulteriori segnali di crescita rispetto alle passate stagioni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Dimarco aspetta una grande chiamata. Nel frattempo il Verona può esercitare il riscatto per 6,5 milioni di euro, ma potrebbe essere solo una mossa strategica per ricavare il massimo da una sua cessione. Su di lui, infatti, è forte anche l’interesse del Napoli, soprattutto se Juric dovesse prendere il posto di Gattuso in panchina. L’Inter ha comunque diritto al 50% su una futura rivendita, che rappresenta in ogni caso un’importante plusvalenza.

Secondo il quotidiano sportivo, però, salgono le quotazioni per un suo ritorno a Milano. Nel 3-5-2 di Conte il calciatore classe ’97 sarebbe perfetto come esterno sinistro e il club di Suning si ritroverebbe una freccia senza esborso economico. Il futuro di Dimarco è ancora da scrivere e l’Inter resta alla finestra.

