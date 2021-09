Da Bremer alla cessione dell’Inter: le notizie più importanti della giornata

Le notizie nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

Alessio Murgida

É la vigilia di Inter-Bologna, la prima partita dopo l'amarezza di Champions League contro il Real Madrid. Sarà un match importante per vedere la reazione dei nerazzurri alla sconfitta europea. Ma non è solo il pre-partita di Serie A, perché nella giornata di oggi sono state riportate diverse notizie fondamentali in chiave Inter. E noi ve le riassumeremo, come di consueto, nell'articolo di riepilogo.

UN NOME PER LA DIFESA - I nerazzurri puntano a svecchiare la rosa e rinforzarsi senza spendere eccessivamente. Ecco perché, secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro, l'Inter starebbe seguendo Bremer, difensore del Torino di grande prospettiva. Il giocatore, classe '97, andrà in scadenza nel 2023 e la sua valutazione si aggira sugli 8-10 milioni di euro. Ausilio lo monitora da tempo e questa stagione sarà decisiva per un eventuale assalto finale. L'Inter infatti con ogni probabilità a giugno saluterà Kolarov, Ranocchia e D'Ambrosio, perciò saranno necessari diversi innesti come rimpiazzi.

LA CESSIONE DELL'INTER - Nel pomeriggio Zuheir Shammasi di Al Yaum - uno dei principali quotidiani dell'Arabia Saudita - ha riportato una notizia che potrebbe avere del clamoroso: Suning sarebbe in fase molto avanzata per un accordo alla cessione di parte delle quote (si tratta del 50%) dell'Inter a un fondo d'investimento. Non è ancora chiaro di chi si possa trattare però nelle ultime settimane si è parlato spesso di un fondo saudita di nome Pifmolto interessato all'acquisizione del club nerazzurro. Sono attesi futuri sviluppi.

TURNOVER DI INZAGHI - Come detto in apertura di articolo, è anche il giorno della vigilia di Inter-Bologna e mister Inzaghi ha in mente alcune modifiche rispetto alla formazione anti-Real. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarà un mini turnover visti i tanti impegni ravvicinati. In difesa dovrebbe esserci Danilo D'Ambrosio per non rischiare Bastoni. Sulla sinistra spazio a Dimarco, a centrocampo invece ballottaggio apertissimo tra Vidal e Calhanoglu. La vera novità, però, sarà in attacco: l'ex tecnico della Lazio è orientato a far riposare Dzeko, buttando nella mischia El Tucu Correa, formando così un attacco tutto argentino insieme a Lautaro Martinez.