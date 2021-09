Moratti ne è la prova: non si è grandi presidenti se non si è anche grandi uomini

Omaggio al grande ex patron nerazzurro

Massimo Moratti non è mai stato un presidente qualunque. Negli anni all'Inter, tra alti e bassi, ha pur sempre mantenuto salda la guida, anche nelle avversità. Ha sempre messo al centro l'Inter, anteponendo il rendimento della squadra a qualsiasi cosa, perfino al buonsenso. Ha investito vagonate di milioni di euro (e prima di miliardi di lire) per fare felici i tifosi, di cui lui era il capofila, soffrendo immensamente per la sorte avversa. Che alla fine non si è rivelata essere solo sfortuna, come si sospettava.