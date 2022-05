L’ultima (e unica) volta in cui Inter e Milan si contesero lo Scudetto all’ultima giornata

I ricorsi nella storia

Quella resta, prima di oggi, l'unica volta in cui Inter e Milan si contesero il campionato all'ultima giornata. Prima del fischio iniziale dell'ultima partita, la situazione in classifica era questa:

In quella stagione, fu decisivo il derby vinto per 5-2 dai nerazzurri per cambiare le cose: all'ultima giornata mancava soltanto l'ultimo passo per trionfare in Italia. Il Milan volava a Cagliari per la gara contro i rossoblù, mentre i nerazzurri affrontavano il Torino (a San Siro).