Quando lo Scudetto si decide all’ultima giornata: quante volte ha vinto la “sfavorita”

La storia non sorride molto ai nerazzurri

La vittoria contro il Cagliari permette all' Inter di rimandare i festeggiamenti del Milan alla prossima giornata, semmai ci saranno. Si deciderà perciò tutto nell'ultimo turno: nella storia della Serie A è successo già in 28 occasioni. Ma quante volte ha vinto chi era indietro prima degli ultimi 90'?

In oltre 100 anni di campionato italiano, in soltanto 5 occasioni alla fine ha vinto chi era seconda prima del fischio finale dell'ultima giornata. In ben 4 casi, è stata la Juventus a fare il sorpasso finale (1971, 1973, 1982, 2002). L'unico caso, fuori dai bianconeri, ha coinvolto proprio Simone Inzaghi, come ha ricordato ieri sera lo stesso allenatore, e la Lazio che approfittò della clamorosa caduta della Juventus a Perugia: i biancocelesti vinsero così lo Scudetto nel 2000.