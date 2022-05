Cagliari-Inter, Inzaghi: “Ho già vinto uno Scudetto così da calciatore, ci proveremo fino alla fine”

L'analisi del tecnico

"Possibilità? Siamo dietro, ma ho vinto uno scudetto con due punti indietro da calciatore con la Lazio. Nel calcio non bisogna mai mollare e questa squadra l'ha dimostrato nelle coppe. Lautaro? Penso che abbia fatto 13 gol nelle ultime 13. Ha avuto una squalifica col Verona, poi dallo Spezia in poi non ha più sbagliato una partita. È un fuoriclasse, un giocatore importantissimo, generoso, ma non è una scoperta, anche negli ultimi due anni aveva fatto grandissimi gol. Quest'anno ha fatto record di gol, ma gliel'avevo detto. Anche quando non riusciva a segnare, in allenamento si allenava al massimo".

"Partita che rigiocherei? Penso soprattutto al Liverpool, perché se non fossimo rimasti in dieci non lo so come sarebbe finita. Penso però di più alla stagione e ai trofei alzati, a quello che mi ha dato la società, non potevo immaginare una stagione del genere. Solo un'espulsione ha compromesso la nostra avventura in Europa. Se potessi rigiocherei l'andata coi Reds".