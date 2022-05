Lotta Scudetto, cambio di programma per Inter e Milan: niente partita alle 15

Probabile cambio d'orario per il clima torrido

Con la vittoria di ieri a Cagliari, l'Inter vuole rendere la vita difficile al Milan. I rossoneri, a cui ormai basta solo un punto per il tricolore, sono già virtualmente campioni, ma dovranno sudarsi lo Scudetto fino all'ultimo minuto. Tuttavia le due partite finali di Inter e Milan, che finalmente si giocheranno in contemporanea, non si disputeranno alle 15 come tutti pensavano.