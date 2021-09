Dal dubbio Correa all’Interspac: le notizie più importanti di oggi

Le notizie nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

É la vigilia di Inter-Atalanta , il primo big match stagionale per i nerazzurri. La squadra di mister Inzaghi arriva all'impegno di San Siro con alcune assenze come quelle di Vidal e Sensi . Ci sono invece degli aggiornamenti sul fronte che Correa che potrete leggere nel nostro consueto articolo di riepilogo con tutte le notizie più importanti della giornata.

DUBBIO CORREA - É notizia di pochi minuti fa il probabile recupero di Joaquin Correa per la partita contro i bergamaschi. Sky Sport riporta che l'argentino oggi ha svolto praticamente l'intero allenamento con il gruppo e si candida per la convocazioni da parte di Inzaghi . É quindi probabile un suo ritorno dopo la brutta botta subita al bacino nel match contro il Bologna dal quale era uscito dal campo al 29'.

"L'ambizione è quella di prendere controllo del club, certo, ma soltanto se si raccolgono abbastanza risorse. Io non credo però che l'entrata in maggioranza sia l'unica via percorribile, ma diventa possibile se si ottengono abbastanza risorse. Se questa speranza diventerà realtà, vedremo. Non escludo niente, dobbiamo rimboccarci le maniche". Potete trovare tutte le parole dell'evento di oggi in un nostro articolo qui .

LE SCELTE DI INZAGHI - Il tecnico piacentino pare avere pochi dubbi per la sfida contro l'Atalanta. Si tratta di un big match, quindi, dentro tutti i titolarissimi. Difesa non si tocca, così come centrocampo e attacco. Discorso leggermente diverso per quanto riguarda le fasce: Dumfries e Perisic sembrano partire avanti, ma non sono escluse soprese dell'ultima ora come nella scorsa partita contro la Fiorentina. Di seguito la probabile formazione: