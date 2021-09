Inter-Atalanta, Inzaghi (Inter TV): “Dobbiamo rimanere concentrati e pensare al presente”

Il tecnico nerazzurro è intervenuto pochi minuti fa sui canali ufficiali del club

Antonio Siragusano

Come già accaduto negli ultimi impegni, probabilmente a causa dei tanti match ravvicinati, nella vigilia della sfida contro l'Atalanta, l'Inter ha deciso di non allestire una vera e propria conferenza stampa. Simone Inzaghi, però, stavolta parlerà in un'intervista registrata sui canali ufficiali del club nerazzurro per presentare la partita che i suoi ragazzi domani giocheranno alle 18.00 a San Siro contro la temibile formazione di Gian Piero Gasperini. Rivediamo dunque tutte le parole pronunciate dal tecnico piacentino ai microfoni di Inter TV:

"Con la Fiorentina è stato importante rimanere in partita, rimanere lucidi, nonostante la prima mezz'ora di affanno. Abbiamo vinto su un campo difficile ma domani ci sarà un'altra partita impegnativa. Domani valuterò le condizioni generali della squadra e vedrò chi schierare, non ho ancora in mente tutti gli 11".

Inzaghi ha poi proseguito: "L'Atalanta è brava a non regalare nulla. In partite del genere a fare la differenza sarà la fame per arrivare primi su ogni pallone. L'attacco? Sono molto soddisfatto dal gruppo. Con i 5 cambi i titolari inamovibili sono sempre meno, c'è bisogno di tutti per fare bene e i ragazzi stanno rispondendo bene. Stiamo cercando di preparare più soluzioni differenti. I giocatori sono molto disponibili e cerchiamo sempre di evolverci per il meglio, nonostante il buon lavoro fatto sinora".

"Lo Shakhtar? Adesso siamo concentrati sull'Atalanta, poi penseremo alla Champions. Non si possono fare discorsi a lungo termine giocando ogni due giorni, bisogna rimanere concentrati sul presente e il presente è la partita di domani".