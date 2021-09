Le probabili formazioni di Inter-Atalanta: titolarissimi e un ballottaggio per Inzaghi

Le ultimissime sui possibili schieramenti del match di domani

Dopo le sofferenze patite contro la Fiorentina in un match che l' Inter ha risolto sfoderando una ripresa di alto livello, domani alle 18.00 a San Siro si presenterà l' Atalanta per il primo vero big match dei nerazzurri in campionato. Una gara che negli ultimi anni ha riservato sempre grande intensità e spettacolo in campo, tra due formazioni che probabilmente giocano il miglior calcio in Italia. Nonostante l'inizio a rilento dei bergamaschi, contro il Sassuolo la squadra di Gasperini ha mostrato incoraggianti segnali di ripresa.

Per questo motivo l'Inter di Inzaghi dovrà fare particolare attenzione ad alcuni degli uomini chiavi dell'Atalanta. Innanzitutto i due esterni, Zappacosta e Gosens, al momento tra in più in forma e come sempre elementi principali nel gioco della Dea. Ma non solo, perché nelle ultime uscite soprattutto Pessina e Malinovsky hanno avuto grande centralità, per cui sarà fondamentale per i nerazzurri bloccare due due delle principali fonti costruzione offensiva dei bergamaschi. Sta salendo di partita in partita anche la condizione di Duvan Zapata, trascinatore in un attacco che nelle ultime settimane ha dovuto fare a meno della presenza di Muriel.