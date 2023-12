Bastoni e Dumfries ci saranno a Napoli? Le ultime sulle loro condizioni

L’Inter ha superato il giro di boa della settimana più impegnativa di questa stagione, con tre trasferte in una settimana. E che trasferte: all’Allianz Stadium di Torino, al Da Luz di Lisbona, al Maradona di Napoli. Archiviate le prime due con altrettanti pareggi (estremamente diversi per come sono arrivati), è tempo di pensare alla grande sfida con i campioni d’Italia.

In Champions League, gli indisponibili erano tre. Oltre al lungodegente Benjamin Pavard, mancavano Denzel Dumfries (affaticamento) e Alessandro Bastoni (risentimento muscolare al polpaccio destro).

L’olandese ieri ad Appiano Gentile ha svolto l’allenamento in gruppo ed è quindi da considerare pienamente recuperato in vista di Napoli. Il difensore, invece, solo oggi dovrebbe tornare a lavorare sul campo e parzialmente in gruppo, ma Inzaghi non vuole prendersi alcun rischio: è improbabile che Bastoni salga sull’aereo che porterà i nerazzurri nel capoluogo campano. Il classe 1999, quindi, tornerà nella lista dei convocati per la gara interna contro l’Udinese di sabato 9 dicembre.