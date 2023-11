Standing ovation di A Bola per Bisseck: “Atleticamente impressionante”

Nonostante le aspre critiche rivolte verso l’arbitro Andris Treimanis, il quotidiano portoghese A Bola ha dato spazio anche ad una ottima valutazione per Yann Bisseck, autore di una partita double face. Da una parte un primo tempo con alcune difficoltà ed una parte di responsabilità sui gol subiti, dall’altra una ripresa in crescita con anche un paio di buoni spunti in fase offensiva (oltre all’assist per il gol di Arnautovic).

“Terzo di destra con ottimo posizionamento, autore di una diagonale che ha evitato il possibile gol di Tengstedt che avrebbe potuto cambiare la storia della partita. Impressionante condizione atletica, di testa ha fornito l’assist per il gol di Arnatuovic che ha dato il via alla rimonta nerazzurra”, la valutazione di A Bola sul centrale tedesco in Benfica-Inter.