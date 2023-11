Benfica-Inter è terminata 3-3 dopo un primo tempo pienamente a tinte rosse grazie ad una tripletta di Joao Mario. Nella ripresa, però, la squadra di Inzaghi è scesa in campo con un altro piglio ed è riuscita a riprendere i portoghesi, andando addirittura molto vicino a completare la clamorosa rimonta. A contribuire alla costruzione del risultato finale sono stati anche due episodi arbitrali: il calcio di rigore concesso per fallo di Otamendi su Marcus Thuram e, nella stessa azione, un contatto dubbio che ha visto protagonista Sanchez e che ha permesso all’Inter di ripartire in contropiede per poi procurarsi il penalty.

Di questi due episodi aveva parlato anche Roger Schmidt, tecnico del Benfica, nel postpartita di ieri. Nella giornata di oggi, poi, il quotidiano portoghese A Bola ha rincarato la dose, scrivendo quanto segue: “L’arbitro rinforza la versione B dell’Inter, ma è mancato di classe. Arbitro lettone e Inter, tutti vestiti di nerazzurro…”.