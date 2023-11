Biasin svela le TEMPISTICHE dell’Inter su Taremi

Il noto giornalista Fabrizio Biasin, attraverso un tweet, ha chiarito la strategia che l’Inter sta studiando per Mehdi Taremi, attaccante del Porto che da tempo piace molto a diversi club italiani ed europei. Da settimane si ipotizzava un arrivo già a gennaio dell’iraniano, anche se il recupero fisico di Arnautovic e Sanchez ha restituito a Simone Inzaghi un reparto d’attacco numericamente completo.

“Taremi non è un obiettivo di gennaio per l’attacco, al limite per la prossima stagione. Il club nerazzurro ritiene che con Lautaro, Thuram, Arnautovic e Sanchez il reparto sia al completo”, ha twittato Biasin. Ricordiamo che, al momento, il contratto di Taremi scade proprio il prossimo giugno. Motivo per cui il Porto, nel caso, rischia di perderlo a parametro zero.

November 30, 2023

L’opinione di Passione Inter

È evidente che aggiungere anche Taremi ai quattro attaccanti già presenti in rosa porterebbe l’Inter ad essere ancora più completa per competere su tutti gli obiettivi. Nel momento in cui però sia Arnautovic che Sanchez dovessero dare garanzie dal punto di vista fisico, è quantomeno comprensibile che si scelga di non aggiungere un altro nome così pesante ad un reparto che poi andrebbe in sovrannumero.