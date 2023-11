Qui Appiano, le ultime su Sanchez verso Benfica-Inter

È la settimana più impegnativa della stagione dell’Inter. Sette giorni, tre trasferte: Torino, Lisbona, Napoli. Archiviata la prima con un pareggio che mantiene i nerazzurri in vetta alla Serie A, la squadra di Simone Inzaghi ha già cominciato a lavorare ad Appiano Gentile in vista dell’impegno in Champions League contro il Benfica, gara valida per la quinta giornata del girone: calcio d’inizio mercoledì alle 21:00 al Da Luz.

Come annunciato ieri dal tecnico piacentino, dei tre indisponibili, ci sono speranze di recupero soltanto per Alexis Sanchez; non ancora per Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard. Il cileno oggi ha svolto ancora una seduta personalizzata, ma a buoni ritmi. Sarà decisiva la rifinitura di domani, quando Inzaghi deciderà se portare l’attaccante a Lisbona. Difficile che possa partire dall’inizio, ma la possibilità di impiegarlo sarebbe importante in termini di rotazioni offensive, vista la delicata trasferta di Napoli in programma domenica sera.