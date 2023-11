Chi è Treimanis, arbitro all’esordio assoluto con Benfica e Inter

L’Inter torna in campo in Champions League per andare a caccia del primo posto nel girone D. All’Estadio da Luz, i nerazzurri si ritroveranno di fronte il Benfica, già fuori dal discorso qualificazione con due turni di anticipo.

A dirigere la gara sarà l’arbitro lettone, Andris Treimanis.

Classe 1985, si tratta di un fischietto ancora molto giovane, all’esordio stagionale in Champions League (qualificazioni escluse) e con solamente 5 presenze in totale dalla stagione 2018/2019 e senza mai essere andato oltre la fase a gironi.

Inoltre, si tratta anche della sua prima gara nella quale sono coinvolte almeno una tra Benfica e Inter. In totale ha già arbitrato 3 volte i club italiani, Milan, Roma e Atalanta in Europa League, con 2 vittorie e 1 pareggio. Nessun precedente con formazioni portoghesi.

Mercoledì sera, al fianco di Treimanis ci saranno gli assistenti Gudermanis e Spasennikovs , mentre il quarto uomo sarà Golubevs. Al VAR, invece, ci sarà Bebek , con Dankert nel ruolo di AVAR.