Dove vedere Benfica-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Benfica-Inter: diretta tv e streaming

L’Inter torna in campo all’Estadio da Luz di Lisbona, a distanza di qualche mese dal quarto di finale di andata di Champions League. Stavolta, la posta in gioco è decisamente più bassa, dal momento che i nerazzurri sono già qualificati con due turni d’anticipo, mentre il Benfica è già certo di poter ambire solo all’Europa League. La squadra di Inzaghi cercherà comunque una vittoria per ottenere il primo posto.

Il calcio d’inizio sarà mercoledì 29 novembre alle ore 21.

Informazioni utili per seguire Benfica-Inter

Benfica-Inter sarà visibile su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). Si potrà anche seguire in streaming su Sky GO e su NOW. Si potrà anche seguire la partita in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it e sull’App Mediaset Infinity. Gli abbonati potranno seguirla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Benfica-Inter in diretta insieme a voi!