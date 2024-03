Non solo Atletico: domani a Madrid si decide il futuro di Lautaro

La giornata di domani potrebbe rivelarsi fondamentale per l’Inter e per il suo futuro. La sera è prevista la sfida all’Atletico Madrid nell’inferno del Metropolitano e ci si gioca la possibilità di approdare ai quarti di Champions League, certo. Ma non solo.

La capitale spagnola è la casa di Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, il quale incontrerà la dirigenza nerazzurra dopo alcune settimane di stallo sul rinnovo del Toro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non si tratterà di un incontro risolutivo, ma sarà un meeting importante perché si parlerà di numeri, ripartendo dalla distanza fra offerta e richiesta: 8 milioni da una parte, 10 milioni dall’altra.

La volontà delle due parti è reciproca, cioè quella di andare avanti insieme. La sensazione è che – per giungere a un accordo – saranno decisivi i bonus. L’orientamento dell’Inter è quello di legare i premi ai risultati di squadra, per esempio al cammino in Champions League nei prossimi anni, ma anche al Mondiale per Club.

Di certo quella di domani sarà una giornata intensa a livello emozionale per il Toro: la possibilità di superare il turno nella coppa più importante, sfidando quell’Atletico Madrid che tanto lo desiderava e che rifiutò nell’estate 2018, scegliendo proprio all’Inter. Quel club a cui si è legato così tanto da diventarne capitano e che non ha intenzione di lasciare.