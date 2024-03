La super Champions League, il Mondiale per Club e la volontà di competere ad alti livelli su tutti i fronti sta spingendo l’Inter a valutare un allungamento della rosa in più reparti in vista della prossima stagione.

In particolare secondo Tuttosport la dirigenza nerazzurra inserirà in organico una quinta punta e ad oggi il ballottaggio è tra Alexis Sanchez, il cui contratto scade a fine stagione, ed il ritorno alla base del giovane Valentin Carboni, attualmente in prestito al Monza. Stando allo stesso quotidiano però visti i problemi fisici di Arnautovic, l’età di Sanchez e la poca esperienza del gioiello argentino non sarebbe assolutamente da escludere una nuova idea su un altro calciatore da andare a ricercare sul mercato.

La scelta, nel caso, dovrebbe ricadere su una seconda punta più rapida e abile nel creare la superiorità numerica, per completare il reparto con un giocatore dalle caratteristiche differenti. Sempre che non arrivino offerte per Arnautovic, che in caso di addio sposterebbero la ricerca su un’altra prima punta.