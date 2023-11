Dumfries, il rinnovo si complica. L’Inter ha fissato un termine ultimo

Il tema dei rinnovi, come in ogni autunno-inverno, tiene banco in casa Inter. Il club nerazzurro, infatti, ha avviato trattative e dialoghi per almeno sei giocatori: Mkhitaryan (scadenza 2024), Darmian (2024, ma c’è l’opzione a favore della società), Dimarco (2026), Barella (2026), Lautaro (2026) e Denzel Dumfries.

L’olandese nel 2021, quando è sbarcato a Milano, ha firmato un contratto quadriennale da 2,5 milioni netti all’anno. Il vincolo scadrà quindi il 30 giugno 2025 ed è per questo che Marotta e Ausilio si sono già messi al lavoro per rinnovare. L’obiettivo è riconoscere la crescita del giocatore con un aumento salariale, ma anche acquisire maggiore forza in sede di eventuali negoziazioni estive.

L’Inter ha avviato la trattativa con Wassermann, agenzia olandese che cura gli interessi del giocatore dopo la separazione con Rafaela Pimenta. Tuttavia, le richieste sono ritenute molto elevate rispetto all’offerta pensata dalla dirigenza nerazzurra, che si attesterebbe intorno ai 4 milioni per portare la scadenza fino al 2027. Secondo La Gazzetta dello Sport, le parti si rivedranno intorno a Natale per colmare una forbice che al momento è ampia.

Marotta e Ausilio hanno inoltre fissato un termine ultimo per chiudere la trattativa, in un senso o nell’altro: se non si dovesse arrivare a un accordo entro questa estate, allora l’Inter metterebbe sul mercato Dumfries, per non perderlo a zero nel 2025.