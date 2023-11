Un paio di settimane fa vi avevamo presentato Assan Ouédraogo, centrocampista classe 2006 che piace a diversi club europei. In Italia sembrava una questione tutta milanese, ma a quanto pare la Juventus – secondo Tuttosport – si sarebbe inserita prepotentemente fra Inter e Milan.

Ma qual è la situazione del talento tedesco, attualmente fermo ai box per infortunio? Ouédraogo, ancora minorenne, ha un contratto in scadenza con lo Schalke il 30 giugno 2027, ma con una particolare clausola: dal 9 maggio di quest’anno, giorno in cui compirà 18 anni, sarà possibile acquistarlo pagando 12 milioni di euro.

A quel punto, la scelta spetterebbe soltanto al giocatore. Su di lui, però, c’è anche l’attenzione di Bayern Monaco e Lipsia, ed è per questo che servirebbe anticipare la concorrenza acquistandolo a gennaio. La richiesta dello Schalke, però, a quel punto cambierebbe, attestandosi intorno ai 20 milioni. Difficile che i club italiani possano permettersi di spendere una cifra simile a gennaio, per un calciatore giovane che per forza di cose non offre ancora tutte le garanzie del caso.