L’Inter non guarda soltanto al mercato italiano e all’usato sicuro. Gli scout nerazzurri, infatti, sono sempre al lavoro per scovare nuove potenziali stelle del calcio europeo, anche giovanissime, come in questo caso. Assan Ouédraogo rientra sicuramente fra questi profili. Ma di che giocatore si tratta? Scopriamolo insieme con il nostro identikit.

Ouédraogo Inter

Sul giocatore si è acceso un vero e proprio derby di mercato con il Milan, ma è il club nerazzurro ad osservarlo da più tempo. Tuttavia, bisogna registrare anche gli interessi di squadre estere come Lipsia e Arsenal, oltre alle due big storiche del calcio spagnolo: Barcellona e Real Madrid. Una pericolosa concorrenza, sintomatica però delle potenzialità importanti del calciatore.

Ouédraogo Transfermarkt

Centrocampista tedesco dello Schalke 04, attualmente milita nella Zweite Bundesliga (seconda divisione tedesca). Ouédraogo ha 17 anni, essendo nato il 9 maggio 2006 a Mülheim an der Ruhr da genitori originari del Burkina Faso. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2027 (ultimo prolungamento datato novembre 2022), mentre il valore di mercato si attesta sui 6 milioni di euro.

Carriera Ouédraogo

All’età di 5 anni, è entrato a far parte delle giovanili del club del suo paese, l’Union Mülheilm. Dopo tre stagioni, è stato ingaggiato proprio dallo Schalke 04, club nel quale ha compiuto tutto il percorso fino ad arrivare in Prima Squadra. Un passaggio che è stato sancito proprio la scorsa estate, quando il tecnico Thomas Reis ha deciso di puntare su di lui. Quest’anno ha già totalizzato 11 presenze, segnando 1 gol.

Nella stagione 2021-22, Ouédraogo è entrato anche nel giro della Nazionale tedesca, nell’Under-16, con 6 partite totalizzate e 1 rete. Dal 2022 è impiegato con assiduità nella Germania Under-17: è stato impiegato già 15 volte, rivelandosi decisivo per la vittoria dell’Europeo di categoria da parte dei tedeschi: il rigore decisivo in finale contro la Francia porta la sua firma.

Ouédraogo skills e caratteristiche

Come molti centrocampisti della sua generazione, vista anche la stazza fisica (191 cm), viene spesso paragonato a Paul Pogba. Elegante con la palla fra i piedi, abbina a un’ottima tecnica di base anche una visione di gioco importante, senza sacrificare il senso della posizione in fase difensiva e la predisposizione nei contrasti e nei tackle.

Un punto a suo favore è la duttilità. Può ricoprire la posizione di trequartista, ma anche di centrocampista centrale e di mezzala. In più di un’occasione, inoltre (e soprattutto a partita in corso), è stato impiegato da ala sinistra in un 4-3-3.

Il classe 2006 perde probabilmente qualcosa nei primi metri, non essendo particolarmente rapido. Se immaginiamo il pressing feroce che viene abitualmente adottato a livelli più alti, è facile che possa andare in difficoltà nel mantenimento del controllo di palla. Migliorando l’uso del proprio corpo, tuttavia, potrebbe realmente affermarsi come uno dei giovani centrocampisti più interessanti sul panorama continentale.

Nonostante la giovane età, Ouédraogo può giù vantare un piccolo record. Il tedesco, infatti, ha segnato all’esordio nella Zweite Bundesliga contro l’Amburgo, nel primo tempo. Grazie a questa rete, è diventato il giocatore più giovane nella storia dello Schalke 04 a segnare in partite ufficiali, a soli 17 anni e 80 giorni: battuto il record del ben più affermato connazionale, Julian Draxler.

Conclusioni

Difficile immaginare che, in caso di passaggio all’Inter in estate, Ouédraogo possa partire dalla Prima Squadra. Parliamo di un calciatore che è al primo anno fra i professionisti e per giunta in una seconda divisione.

Molto più probabile che, nel caso, vada a rinfoltire la batteria di centrocampisti centrali che stanno crescendo sotto la guida di Cristian Chivu in Primavera, come i vari Aleksandar Stankovic, Berenbruch e Akinsanmiro. Sarebbe quella l’occasione per emergere e perché no, in caso di prestazioni importanti, salire di gerarchia ed essere preso in considerazione da Simone Inzaghi.