Dopo aver ottenuto il primo obiettivo stagionale fissato dal club, la squadra di Simone Inzaghi ha incassato anche un importante riconoscimento da parte del presidente Steven Zhang. Il numero uno dell’Inter, al settimo cielo per aver centrato l’accesso agli ottavi di finale con ben due giornate di anticipo dalla fine della fase a gironi di Champions League, verserà un bonus nelle casse dei calciatori.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport, infatti, questo era un risultato che non veniva raggiunto con tale precocità addirittura dalla stagione 2003/04. Per questa ragione, all’organico nerazzurro verrà riconosciuto un premio da 2 milioni di euro da parte del club. Ovviamente si tratta solo di un primo step di una stagione ancora molto lunga: il prossimo obiettivo per Inzaghi e i suoi uomini, ad esempio, sarà quello di aggiudicarsi il primato del girone a discapito della Real Sociedad.