Spunta una clausola per il nuovo main sponsor dell’Inter

L’Inter vola in campo e lavora duramente anche fuori dal rettangolo verde, dove la società continua a spingere sull’acceleratore per aumentare i ricavi derivanti dagli sponsor con cui riportare sempre più il club verso la sostenibilità. Nelle prossime ore è prevista una novità con l’arrivo di Qatar Airways come nuovo partner nerazzurro che dovrebbe debuttare sui led di San Siro in occasione della gara di domenica contro il Frosinone.

Sarà una partnership da circa 1,5 milioni di euro per questa stagione ma con concrete possibilità di aumentare. Perché secondo quanto riferisce Calcio&Finanza nel contratto in via di definizione con la compagnia aerea sarebbe presente una clausola, attivabile entro gennaio 2024, “che permetterà a Qatar Airways di diventare sponsor di maglia a partire dal 2024/25 a una cifra che si aggira intorno ai 18/20 milioni di euro a stagione, sostituendo quindi Paramount+ sul petto della divisa nerazzurra”. Sarebbe, eventualmente, un ulteriore passo in avanti rispetto ai circa 11 milioni garantiti per questa stagione da Paramount+.