L’Inter vuole BRUCIARE il Milan sul gioiello del calcio tedesco con la CLAUSOLA

Dal campo al mercato, il derby di Milano è infinito. Inter e Milan tornano ad incrociare i propri radar, questa volta sulle tracce di un autentico gioiello del calcio tedesco: Assan Ouédraogo. Classe 2006, centrocampista moderno di grande forza fisica, milita nello Schalke 04 che naviga in brutte acque in seconda divisione in Germania.

Secondo La Gazzetta dello Sport la dirigenza interista sta cercando di superare la concorrenza dei rossoneri che sul giocatore si erano mossi in anticipo. Difficile per gennaio, visto che lo stesso giocatore vorrebbe rimanere in patria per concludere la stagione e gli studi, ma attenzione all’estate: nel frattempo Ouédraogo diventerà maggiorenne e sarà acquistabile con il pagamento di una clausola che, si vocifera, si aggira attorno ai 12 milioni di euro. L’Inter c’è e sfida il Milan, prestando però attenzione anche a Lipsia, Bayern Monaco e, più distante, la Premier League.

L’opinione di Passione Inter

Le voci sull’inserimento nerazzurro sul giocatore sono sempre più insistenti nelle ultime settimane e conferme arrivano in particolar modo dalla Germania. Prodotto di uno dei migliori settori giovanili tedeschi, viene considerato uno dei principali talenti emergenti in patria. Centrocampista box to box, atletico e con visione di gioco. Lo Schalke 04 di oggi gli va già stretto ed è pronto al salto.