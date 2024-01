Qui Appiano: Calhanoglu si è allenato a parte. Il motivo

Prima seduta del 2024 per l’Inter di Simone Inzaghi, che ha messo nel mirino la sfida di sabato 6 gennaio contro il Verona a San Siro (ore 12:30).

In quel di Appiano Gentile, come riporta Tuttomercatoweb, Hakan Calhanoglu si è allenato a parte. Nessun allarme, però: il centrocampista turco aveva qualche linea di febbre ed è tornato a casa in anticipo. La sua presenza da titolare contro gli scaligeri nel giorno dell’Epifania non dovrebbe essere in discussione.