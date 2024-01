L’Inter non si accontenta di Taremi: vuole un altro ATTACCANTE a zero

L’Inter non può più prendere Mehdi Taremi a gennaio, ma l’attaccante iraniano del Porto resta il grande obiettivo per il reparto avanzato in vista della prossima estate. Tuttavia, il classe 1992 potrebbe non essere l’unico attaccante a parametro zero.

La dirigenza nerazzurra, infatti, segue con grande interesse la situazione legata a Luis Muriel dell’Atalanta. Il colombiano è molto lontano dal rinnovo con il club orobico e, secondo Calciomercato.it, in Viale della Liberazione viene ritenuto un possibile innesto per l’attacco dell’Inter 2024-25.

Marotta e Ausilio vantano ottimi rapporti con l’entourage della punta classe 1991, che detiene la procura anche di due acquisti recenti in casa Inter, ovvero Juan Cuadrado e Joaquin Correa.