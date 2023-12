Inter: fissata la data della cena di Natale. Ma c’è un’assenza che fa rumore

L’Inter ha fissato la data della consueta cena di Natale: si terrà la sera di mercoledì 13 dicembre. L’appuntamento, quindi, andrà in scena il giorno dopo l’ultimo impegno di Champions League, quello contro la Real Sociedad a San Siro (martedì 12): la speranza di tutti, in casa nerazzurra, è che si possa brindare al primo posto nel girone, senza distrarsi in vista della complicata trasferta in casa della Lazio di domenica 17.

Alla cena saranno presenti tutti i calciatori, lo staff tecnico e la dirigenza del club. Un’assenza, però, fa rumore, essendo quella del numero uno di Viale della Liberazione: Steven Zhang non ci sarà. Il presidente dell’Inter manca dall’Italia ormai da metà giugno e l’ultima partita a cui ha assistito è stata la finale di Champions League a Istanbul, contro il Manchester City.

Zhang è attualmente impegnato in Cina per attività legate a Suning, ma tiene sempre aperto il dossier legato al suo futuro all’Inter, con la scadenza del prestito con Oaktree che incombe e le voci su nuovi acquirenti che si moltiplicano.