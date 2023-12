L’Inter contro l’Udinese deve infrangere una MALEDIZIONE

Anche una settimana fa, di questi tempi, parlavamo di tabù e di maledizioni. In quel caso, era lo stadio Maradona di Napoli, dove l’Inter in campionato aveva vinto una sola volta negli anni Duemila. Non è andata affatto male, visto il secco 3-0 rifilato dai nerazzurri agli uomini di Mazzarri.

Adesso, la maledizione per l’Inter si chiama Udinese. Anzi, per la precisione, affrontare l’Udinese nel periodo natalizio, subito prima o subito dopo. Una tradizione negativa nata nel 2011 e che si è protratta fino al 2017. Sono almeno cinque, infatti, i precedenti in tal senso:

Inter-Udinese 0-1 (3 dicembre 2011): è l’Inter di Claudio Ranieri, arrivato da un paio di mesi sulla panchina nerazzurra per rimettere insieme i cocci dopo l’esperienza, tanto breve quanto traumatica, di Gian Piero Gasperini a Milano. I nerazzurri perdono 1-0, decide Mauricio Isla e la partita è a suo modo storica: all’85’ arriva la prima e unica espulsione di Javier Zanetti in Serie A.

Udinese-Inter 3-0 (6 gennaio 2013): l’Inter guidata da Andrea Stramaccioni, dopo un ottimo girone d’andata, si sta a suo modo preparando per una seconda parte di stagione da horror. Un indizio forte arriva dal Friuli dove, nel giorno della Befana, i nerazzurri vengono piegati 3-0 con la doppietta di uno scatenato Di Natale e il gol di Muriel.

Inter-Udinese 1-2 (7 dicembre 2014): a proposito di Stramaccioni, il destino vuole che questa volta sia l’allenatore romano a fare la parte del carnefice. Da allenatore dell’Udinese, infatti, vince 2-1 in rimonta a Milano contro l’Inter che ha da poco esonerato Walter Mazzarri per (ri)affidarsi a Roberto Mancini. Gol di Icardi poco prima dell’intervallo, ribaltone friulano in 11 minuti con Bruno Fernandes e Thereau.

Inter-Udinese 1-3 (16 dicembre 2017): la prima Inter di Luciano Spalletti è sorprendentemente prima in classifica e imbattuta in campionato, la società ha da poco lanciato la melodia Inter Bells e a San Siro ci sono babbi Natale e decorazioni ovunque. Festa decisamente rovinata: segna Lasagna ne primo tempo, risponde Icardi dopo due minuti ma nel secondo tempo fa festa l’Udinese, con il rigore di De Paul e il gol di Barak a chiudere la partita.

È decisamente arrivato il momento di spezzare anche questa tradizione negativa: il miglior modo per farlo è conquistare i tre punti, in una giornata che vedrà Juventus e Napoli togliersi punti inevitabilmente punti, oltre al difficile impegno del Milan a Bergamo.