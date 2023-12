Cuadrado può partire dall’inizio? La risposta di Inzaghi

Continua l’emergenza nerazzurra sulla corsia destra, fra terzo difensore e quinto di centrocampo. Pavard, De Vrij e Dumfries sono infatti ai box e, nei piani originari estivi, quest’ultimo doveva essere sostituito da Juan Cuadrado in caso di necessità. Il colombiano, però, è tornato da poco e convive con un’infiammazione al tendine d’Achille che ha spinto Simone Inzaghi ad impiegare, contro l’Udinese, Matteo Darmian da quinto e Yann Bisseck in difesa.

Dopo aver chiarito già sabato sera che Davide Frattesi non è un’opzione come quinto a destra, il tecnico nerazzurro ha risposto così a chi gli chiedeva – oggi in conferenza stampa – del possibile impiego di Cuadrado da titolare contro la Real Sociedad in Champions League: “Sto valutando, ma non ho moltissima scelta. Ho lui, Bisseck e Darmian. Due giocheranno e uno me lo porterò, sapendo che Darmian e Bisseck hanno giocato 90 minuti, mentre Cuadrado convinve con un problema fastidioso, ma ha dato grande disponibilità“.

L’ex Juve, ritornato a disposizione dopo un mese e mezzo lo scorso 26 novembre, è subentrato nel secondo tempo proprio contro i bianconeri e successivamente con Benfica, Napoli e Udinese. Domani, se le condizioni fisiche glielo consentiranno, potrebbe essere la prima da titolare con la maglia nerazzurra.