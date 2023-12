Inzaghi si sbilancia su un TITOLARE: “Penso possa giocare dall’inizio”

Durante la conferenza stampa della vigilia, Simone Inzaghi ha fatto intendere che Inter-Real Sociedad non farà eccezione rispetto agli altri impegni di Champions League fin qui affrontati: anche contro i baschi, quindi, farà ricorso alle rotazioni.

Fra chi è destinato ad entrare nella formazione titolare rispetto alla sfida con l’Udinese c’è sicuramente Davide Frattesi, rimasto in panchina per tutta la gara di sabato scorso. Il tecnico, a domanda diretta sull’impiego del centrocampista romano domani sera, ha risposto così: “Frattesi sta bene. Avevo il dubbio sabato di farlo giocare. In questi 2 giorni e mezzo si è allenato bene e penso possa giocare dall’inizio“.

La scelta confermerebbe la tendenza fin qui netta, cioè con l’ex Sassuolo che trova spazio più in Champions League (305 minuti) che in Serie A (298). Frattesi è partito da titolare nelle ultime tre gare europee, due volte con il Salisburgo e poi a Benfica con il Lisbona, con tanto di gran gol al volo. A meno di clamorose sorprese, domani sarà la quarta volta consecutiva.