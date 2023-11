Cuadrado ci sarà contro la Juve? Le ultime sulle sue condizioni

Con la formazione titolare praticamente già decisa e due sicuri assenti per infortunio (Pavard e Bastoni), c’è un ultimo dubbio che serpeggia dalle parti di Appiano Gentile in questo lungo, lunghissimo avvicinamento a Juventus-Inter di domenica sera.

Si tratta di Juan Cuadrado e della sua possibile convocazione per la gara dello Stadium. Il colombiano, alle prese con l’infiammazione al tendine d’Achille che lo tormenta ormai da un paio di mesi, vuole fare di tutto per esserci contro la sua ex squadra e anche oggi, come ieri, ha svolto una parte di allenamento in gruppo.

Sarà decisiva, allora, la rifinitura di domani. Se Cuadrado dovesse svolgere l’intera seduta con i compagni, allora Inzaghi potrebbe pensare di portarlo a Torino, laddove partirebbe sicuramente dalla panchina. Si tratterebbe di un recupero prezioso, capace di garantire un ricambio a Dumfries negli ultimi minuti e, in prospettiva, consentirgli di riposare nel match di Champions League a Lisbona di mercoledì.