Inzaghi a sorpresa: NIENTE RITIRO verso Juve-Inter. Il motivo

L’estenuante attesa, esasperata dalla sosta, è ormai giunta al termine: domani sera c’è Juventus-Inter. Una gara alla quale tutto l’ambiente nerazzurro tiene storicamente tantissimo, ma che in questa occasione vale anche per lo scudetto, a tre anni e mezzo dall’ultima volta.

Nella giornata di ieri, Simone Inzaghi ha preso una decisione un po’ a sorpresa: niente ritiro ad Appiano Gentile in vista del derby d’Italia. Il programma di oggi, quindi, vedrà il tecnico in conferenza stampa, prima della rifinitura nel pomeriggio. Successivamente, i giocatori saranno liberi di tornare nelle proprie abitazioni e il ritrovo sarà domani mattina alla Pinetina, quando ci sarà la partenza verso Torino.

Alla base della decisione del tecnico nerazzurro ci sarebbe – secondo La Gazzetta dello Sport – la voglia di scaricare lo stress accumulato con le nazionali. Ben 16 giocatori, infatti, avevano lasciato Milano per raggiungere le selezioni in giro per il mondo.