Duvan Zapata corteggia l’Inter: le sue risposte sono eloquenti

Duvan Zapata, attaccante passato quest’anno al Torino dopo tante stagioni all’Atalanta, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Una chiacchierata curiosa perché in molte delle risposte del colombiano sono presenti riferimenti all’Inter e ai suoi singoli, presenti e passati.

Si parte con quanto dimostrato dalla squadra di Simone Inzaghi in questa stagione: “I nerazzurri sono i più forti, lo sono stati per tutta la stagione, è evidente: se lo meritano. Il mio podio dei bomber? Lautaro davanti a tutti. Poi Thuram e Lukaku. Anche se il mio preferito in assoluto non gioca più in Italia. Chi? Dzeko! Troppo forte, un attaccante magnifico, completo sotto ogni punto di vista. Lo seguivo fin da quando giocava con il Wolfsburg“.

Ancora Inter in altre due risposte: “Il difensore più fastidioso? De Vrij. Chi mi piacerebbe avere vicino in campo? Vi indico Calhanoglu: lui guarda sempre avanti, è abilissimo nel pescare le sue punte in verticale“.