Quando tornano i tre infortunati dell’Inter

L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a rituffarsi nel campionato dopo la lunga sosta nazionali. Il tecnico ha tirato un sospiro di sollievo per Yann Sommer, pienamente recuperato dall’infortunio della scorsa settimana, oltre a ritrovare fra i convocati Carlos Augusto e Stefano Sensi. Rimangono tre, dunque, gli infortunati in casa nerazzurra.

Marko Arnautovic è quello più avanti nel processo di recupero dopo il risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia destra rimediato sul finale di Bologna-Inter dello scorso 9 marzo. L’austriaco sta svolgendo allenamenti personalizzati sul campo e punta a rientrare per la trasferta di Udine di lunedì 8 aprile.

Stefan De Vrij ha lo stesso obiettivo, anche se è più indietro rispetto all’austriaco, tant’è che si sta sottoponendo ancora a terapie. Il difensore olandese si è fermato in allenamento con la Nazionale olandese prima dei due impegni amchevoli per un risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra. Bisognerà monitorare gli sviluppi nella prossima settimana: se non dovesse tornare fra i convocati per la gara in Friuli, punterà a Inter-Cagliari di domenica 14 aprile.

Juan Cuadrado fa progressi e il rientro in campo è sempre più vicino. L’ultima apparizione dell’esterno colombiano con la maglia nerazzurra risale al 12 dicembre scorso, giorno di Inter-Real Sociedad, ultima partita della fase a gironi di Champions League. Dopo qualche giorno si è sottoposto a un intervento chirurgico al tendine d’Achille che ha richiesto lunghi tempi di recupero. L’ex Juve dovrebbe tornare in gruppo fra la prossima settimana e l’altra: potrebbe esserci per Inter-Cagliari oppure per il derby contro il Milan di lunedì 22 aprile.