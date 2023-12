Lautaro out dopo un anno e mezzo: come andò l’ultima volta senza di lui

Lautaro Martinez alza bandiera bianca: contro il Lecce non ci sarà e molto probabilmente non sarà l’unica gara che salterà nel prossimo periodo, come dimostra l’esito degli esami strumentali.

Una situazione inedita per il club nerazzurro e per Simone Inzaghi. Basti pensare che, nelle ultime 89 partite, l’attaccante argentino era sempre stato disponibile. Ma a quando risale, quindi, la sua ultima assenza?

Bisogna tornare al 9 aprile 2022, prima stagione di Simone Inzaghi a Milano. L’attuale capitano era squalificato e si giocava Inter-Verona a San Siro, con i nerazzurri in piena corsa tricolore testa a testa con il Milan. La Beneamata, in quell’occasione, vinse 2-0 grazie alle reti di Barella e Dzeko.

Chissà che il precedente non sia ben augurante, anche se Inter-Verona (6 gennaio) questa volta potrebbe coincidere con il ritorno in campo del Toro.