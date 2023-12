Lautaro a Napoli insegue un record pazzesco

Dopo il successo in extremis della Juventus a Monza, l’Inter è scivolata temporaneamente al secondo posto in classifica. Per riprendersi la vetta solitaria, c’è una sola strada: vincere a Napoli. Un obiettivo che passa anche dalla vena realizzativa di Lautaro Martinez, fin qui straripante con 15 reti in 18 gare stagionali.

Il Toro, inoltre, è a quota 27 gol nell’anno solare 2023 e già a Napoli insegue un record. Meglio di lui, nel nuovo millennio, hanno fatto soltanto Christian Vieri nel 2001 e Diego Milito nel 2012. Segnare un gol o una doppietta, quindi, significherebbe aggancio o addirittura sorpasso. E chissà che lo stadio di Maradona, a un anno dalla vittoria del Mondiale, non esalti l’argentino.

Nella storia dell’Inter, il primato assoluto appartiene a Istvan Nyers, autore di 32 gol nel 1951: lo storico apolide non è poi lontanissimo.