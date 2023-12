Divenuto uno dei principali obiettivi di mercato sull’agenda di Inter e Juventus per la prossima estate, Piotr Zielinski è destinato a far parlare parecchio di sé. Il centrocampista polacco è infatti giunto all’ultimo anno di contratto con il Napoli e la trattativa per il rinnovo fatica ad ingranare.

Nonostante il classe 1994 non voglia dire addio alla maglia azzurra, dopo aver rifiutato un’offerta ‘monstre’ la scorsa estate dall’Arabia Saudita, la distanza con il presidente Aurelio De Laurentiis sembra essere ancora troppo elevata. Rispetto agli attuali 3,5 milioni di euro netti percepiti, il club partenopeo avrebbe proposto un’offerta al ribasso di circa un milione di euro.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, sicuramente più alta è invece l’offerta già avanzata dall’Inter al suo entourage. Il club nerazzurro ha messo sul piatto circa 4 milioni di euro a stagione più bonus per convincere Zielinski a lasciare il Napoli. Quasi il doppio rispetto alla proposta azzurra, in attesa di scoprire quali saranno le mosse di altre concorrenti come Juventus e Liverpool.