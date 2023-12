Fabrizio Romano annuncia il ‘nuovo colpo alla Onana’ dell’Inter

Inter scatenata in vista del mercato della prossima estate. Se difficilmente dovremo aspettarci sussulti del club nerazzurro per la finestra invernale, opposto sarà invece lo scenario per giugno 2024. Tra i tanti obiettivi seguiti dalla dirigenza in scadenza di contratto, ce n’è uno in particolare che sembra già essere vicinissimo a diventare un nuovo calciatore interista.

Come rivelato da Fabrizio Romano in diretta sul canale Twitch di SOS Fanta questo pomeriggio, Tiago Djalo dovrebbe diventare con ogni probabilità il primo acquisto dell’Inter nel 2024. Il club nerazzurro si è già mosso da tempo per bloccare l’acquisto a zero del centrale portoghese in scadenza con il Lille e sarebbe ad una fase molto avanzata della trattativa.

Questa l’indiscrezione filtrata dall’esperto di mercato: “L’Inter è molto convinta di Djalo: mi ricorda l’operazione Onana. I nerazzurri sono la stragrande favorita nonostante la Juve e qualche club in Spagna. L’Inter è in testa da tempo ed è molto avanti: ha più dell’80% di diventare il primo acquisto dell’Inter 2024”.

Il giornalista, infine, ha rivelato le possibili strategie dell’Inter per la difesa: “Bisseck? Valutazioni più avanti, non a gennaio. Mi sembra che il prestito in estate sia l’opzione più credibile. Darmian rinnoverà, l’Inter attiverà la clausola automatica di sicuro e sta valutando la possibilità di dargli quel che merita allungando formalmente il contratto”.