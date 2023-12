1 di 7

Calciomercato Inter, gli obiettivi in scadenza

Manca ufficialmente un solo mese alla riapertura del calciomercato invernale. Una finestra che potrebbe non vedere l’Inter diretta protagonista, come annunciato più volte da Beppe Marotta e ribadito anche in occasione dell’ultima sfida in Champions League contro il Benfica. Ciò non significa che il club nerazzurro rimarrà con le mani in mano, anzi…

Da qualche settimana i dirigenti interisti sono infatti tornati al lavoro per impostare alcune importanti trattative per il prossimo giugno, da portare però a termine entro pochi mesi. In particolare, sono sei i calciatori entranti nel mirino dell’Inter che il prossimo giugno 2024 andranno in scadenza di contratto con i rispettivi club e che potrebbero approdare gratis ad Appiano Gentile: analizziamoli nel dettaglio uno per uno.

