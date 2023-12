La scelta su Bastoni verso Napoli-Inter

Mancano due soli giorni al nuovo big match cui l’Inter è attesa in campionato. Domenica sera, infatti, la formazione di Simone Inzaghi se la vedrà allo stadio Maradona contro il Napoli dell’ex Walter Mazzarri. La squadra campione d’Italia è in lieve ripresa dopo l’inizio horror che aveva portato all’esonero di Rudi Garcia durante la scorsa sosta.

Una pausa che ha tolto ai nerazzurri Alessandro Bastoni, finito ko nei primi giorni in Nazionale per un problema al polpaccio. Un infortunio che, nonostante le previsioni iniziali, terrà fuori con ogni probabilità il centrale mancino anche per la trasferta di Napoli. Come riportato da Sky Sport, quest’oggi il difensore si è allenato ancora a parte e sono davvero minime le speranza di vederlo tra i convocati per il prossimo impegno in campionato.

L’obiettivo, a questo punto, diventa la gara di sabato 9 dicembre a San Siro contro l’Udinese. Dopo i precedenti della passata stagione con Brozovic, la prudenza da parte dello staff medico interista è massima nei confronti di un muscolo delicato come il polpaccio e spesso oggetto di ricadute.