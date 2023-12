Inzaghi sorride: ecco quando torna Pavard

Buone notizie finalmente per Simone Inzaghi sul fronte infortuni. Se il tecnico interista dovrà infatti rinunciare con ogni probabilità ad Alessandro Bastoni per la trasferta di Napoli, potrà comunque sorridere in vista dell’imminente rientro di Benjamin Pavard.

Come riportato da Sky Sport, il difensore francese – fuori da inizio novembre per la lussazione della rotula del ginocchio sinistro rimediata contro l’Atalanta – sta per tornare ad allenarsi. Tra 15 giorni l’ex Bayern Monaco dovrebbe tornare a lavorare in gruppo, dopo aver già tolto il tutore indossato nelle ultime settimane.

Pavard potrebbe dunque bruciare le tappe e tornare a giocare prima del previsto. Non è a questo punto da escludere che Inzaghi possa fare affidamento sul difensore francese per gli ultimi delicati match in campionato del 2023.