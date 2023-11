Il commento di Beppe Marotta a pochi minuti da Benfica-Inter ai microfoni di Mediaset e Sky Sport:

MEDIASET

MERCATO – “Quello che conta è di evitare infortuni. Sappiamo come in Italia ed Europa ci siano tanti infortuni, rispetto alla stagione scorsa la percentuale è cresciuta del 15%. Non possiamo basare il mercato in base ad una vittoria o una sconfitta. Noi abbiamo una squadra all’altezza e in linea con gli obiettivi della stagione, va bene così”.

NANDEZ – “Sconosciamo completamente, quella di Nandez con tutto il rispetto è una fake news”.

CORAGGIO – “Il coraggio è un valore importante che trasmette mentalità vincente. Noi lo abbiamo, è più un discorso di adeguarsi all’atteggiamento tattico dell’avversario. Con la Juve è stata una partita giocata sulla tattica dai due allenatori. Credo che questa squadra non debba ricevere crtitiche sotto questo aspetto, dove dobbiamo migliorare è quando perdiamo punti con le piccole squadre. Un pareggio a Torino è un risultato positivo”.

CUADRADO – “E’ reduce da un lungo periodo di infortunio, il tendine è un problema daa gestire. In via precauzionale l’allenatore ha preferito non schierarlo, credo che nel corso della gara ci sia l’opportunità anche per lui”.

AUSILIO E BACCIN – “Credo che il gioco del calcio è basato su una squadra dentro e una fuori dal campo. Sono riuscito a mettere fuori dal campo una squadra che merita un applauso sotto ogni punto di vista. Ho la fortuna di lavorare con Ausilio e Baccin, lavoriamo in grande sintonia ed interpretiamo le guide della società. Siamo persone mature che si rispettano, sono contento di lavorare con loro”.

SKY SPORT

RINNOVO – “Sicuramente il prolungamento dà continuità al progetto iniziato nel 2018 con la presidenza di Steven Zhang. Ed è un riconoscimentoanche per il lavoro svolto fuori dal campo da me e da i miei collaboratori, quella squadra che è indispensabile per ottenere risultati positivi. Ausilio, Baccin e tutti gli altri siamo tutti affiatati.

TURNOVER – “Il turnover è dovuto. Sono due le valutazioni: tutelare l’aspetto psicofisico, visti anche i tanti impegni con le nazionali, e la seconda è che questa sera ci sono dei ragazzi che hanno la possibilità di crescere il loro bagliaio d’esperienza”.

MERCATO – “Posso dire che la rosa a dipsozinone di Inzaghi è di qualità e amalgamta. Non credo che abbiamo grandi necessitò. Non credo dovremmo ricorrere al mercato di gennaio, che poi non offre grandi opportunità

NANDEZ – “Dichiarazione agente Nandez? Fa parte delle dinamiche del calcio, ma la dichiarazion è imrovida. Non abbiamo cercato i suoi giocatori e la dichiarazione è fuoriluogo. E sto cercando di essere generoso e rispettoso verso di lui”.