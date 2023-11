L’Inter torna in campo in Champions League, alla ricerca del primo posto nel girone D. All’Estadio Da Luz, i nerazzurri affrontano il Benfica, già fuori dal discorso qualificazione e alla ricerca di una vittoria per rimanere in corsa per un posto in Europa League.

A pochi giorni dal match con il Napoli, Inzaghi rivoluziona la rosa e concede un’occasione a chi ha giocato di meno. Esordio tra i pali per Audero, con la difesa composta da Bisseck, De Vrij e Darmian. A centrocampo ci saranno Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen e Carlos Augusto. In avanti, coppia totalmente inedita: Sanchez-Arnautovi

Schmidt si affida al 4-2-3-1 con Di Maria, Rafa Silva e Joao Mario alle spalle di Tengstedt. Il terzetto in difesa, composto da Otamendi, Antonio Silva e Morato, però, lascia pensare a un possibile passaggio a 3 dietro in alcune fasi della gara.

Di seguito le formazioni ufficiali di Benfica-Inter: