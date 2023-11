Trequartista di classe ma con tanta fame di gol, primo argentino in grado di segnare una tripletta al Brasile in un Mondiale, in questo caso quello Under 17. Claudio Echeverri, per tutti El Diablito, è da tempo il nuovo fenomeno in rampa di lancio del calcio Albiceleste, pronto a scatenare un’asta internazionale in Europa.

Secondo quanto riferisce As sulle tracce del gioiello del River Plate ci sarebbe anche l’Inter, interessata al calciatore classe 2006. Il problema, però, è doppio: da un alto la forte concorrenza di società come PSG, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Benfica e Atletico Madrid; dall’altra la manovra del River che sta cercando di prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2024 aumentando la clausola rescissoria da 25 milioni fino a quota 50 milioni di euro.