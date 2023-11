Accordo totale, nuovo portiere per l’Inter: affare da 15 milioni

Tra qualche mese l’Inter potrebbe accogliere un nuovo interessante prospetto tra i propri pali. Si tratta di Bento, portiere di proprietà dell’Athletico Paranaense accostato ormai da mesi ai nerazzurri. Vicinissimo all’approdo a Milano già la scorsa estate, l’estremo difensore brasiliano ha dovuto solamente rinviare l’appuntamento coi colori nerazzurri.

Come raccontato da Calciomercato.com, l’Inter nelle ultime settimane non ha mai smesso di pensare al classe 1999. La scorsa estate, dopo aver incassato il gradimento totale da parte del ragazzo, il club interista si era aggiudicato una sorta di prelazione per Bento da circa 15 milioni di euro. Un accordo verbale a tutti gli effetti, rinsaldato dalla volontà del calciatore di trasferirsi a Milano.

In virtù degli ottimi rapporti instaurati dai due club nell’ambito dell’affare nato in estate, l’Inter ha difatti bloccato Bento e la prossima estate, qualora decidesse di formalizzare l’offerta da 15 milioni di euro, avrà strada spianata verso la finalizzazione dell’affare con la società brasiliana.

L’opinione di Passione Inter

Delle caratteristiche di Bento avevamo già parlato lo scorso agosto in un approfondimento speciale che vi invitiamo a recuperare qui su Passione Inter. Un portiere ben strutturato e bravo nel gioco coi piedi, su cui l’Inter potrebbe investire inizialmente come scommessa per il futuro, da far crescere alla spalle del più esperto e affidabile Sommer.