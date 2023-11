Inter in missione a Lisbona: svelato l’incontro per il Bomber

A qualificazione già ottenuta, l’Inter questa sera tornerà in campo in Champions League per giocarsi il penultimo match della fase a gironi. Una partita importante ma non decisiva ai fini del primo posto del girone, visto che la squadra di Simone Inzaghi si giocherà tutto – a prescindere dal risultato di questa sera – la prossima giornata a San Siro contro la Real Sociedad.

Se in campo vedremo una formazione totalmente rivoluzionata dal comprensibile turnover, è in tribuna che l’Inter questa sera si muoverà strategicamente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno infatti presenti gli intermediari di Mehdi Taremi con i quali il club non ha smesso di intrattenere i contatti nell’ultimo periodo. Non è escluso, dunque, che le parti si possano incontrare per discutere di futuro con il contratto dell’iraniano in scadenza nel giugno 2024.

L’opinione di Passione Inter

Quella di stasera sarà una prova importante soprattutto per i due attaccanti, Sanchez e Arnautovic. Entrambi sanno che il club non ha alcuna intenzione di muoversi a gennaio per rinforzare il reparto avanzato, ma nel caso in cui dovessero fallire una prova importante come quella di Lisbona potrebbero spingere i dirigenti a valutare l’affare Taremi già a gennaio. L’attaccante, in scadenza a fine stagione, lascerebbe a quel punto il Porto ad una cifra low cost.