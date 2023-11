Inter, caccia anche al primo posto: il punto sul girone di Champions

L’Inter ha conquistato la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, grazie alla vittoria contro il Salisburgo. Tuttavia, gli uomini di Inzaghi non hanno ancora completato del tutto il lavoro nel girone D: c’è ancora da contendersi il primo posto con la Real Sociedad.

A due giornate dalla fine, infatti, nerazzurri e baschi sono a pari punti, a quota 10. Gli spagnoli, però, possono vantare una differenza reti migliore: +5, contro il +3 dell’Inter. Decisiva, allora, sarà lo scontro diretto di San Siro dell’ultima giornata, in programma il 12 dicembre alle 21.

Infatti, anche in caso di sconfitta contro il Benfica, ai nerazzurri basterà vincere in casa contro la Real Sociedad, indipendentemente dal risultato dei baschi contro il Salisburgo, per conquistare il primo posto. Questo perché, vincendo in casa, l’Inter sarebbe in vantaggio negli scontri diretti.